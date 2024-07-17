Турагент Сапронова: осенью можно найти больше направлений для комфортного отдыха

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Брать отпуск лучше осенью, так как в этот период есть больше направлений для отдыха. Об этом в беседе с News.ru рассказала турагент Татьяна Сапронова.



По словам эксперта, в осенний период в Турции более комфортная погода, а Египет и Объединенные Арабские Эмираты в это время открывают бархатный сезон. Сапронова также посоветовала присмотреться к Кубе, Марокко и Израилю.

Кроме того, осенью есть раннее бронирование, которое позволяет значительно сэкономить деньги. Эксперт добавила, что существует возможность комфортного перелета и удачных стыковок, также появляется вариативность при выборе отелей. Уменьшается вероятность столкнуться с акклиматизацией.

"По сравнению с высоким сезоном пляжи будут опустевшие – все семьи с детьми, студенты начали учебный год. В отличие от путешествия из зимы в лето, организм не испытывает стресса – резкой смены климата нет. Особенно по душе придется отпуск тем, кто ценит размеренный отдых, спокойствие и тишину", – пояснила турагент.

Как ранее сообщили эксперты, Танзания и ЮАР вошли в топ наиболее интересных направлений для туристов в Африке. Танзания привлекает туристов своей природой и комфортным пляжным отдыхом, а в ЮАР пользуется популярностью город Кейптаун, откуда можно отправиться на популярные пляжи Милнертон или Кампс-Бей, добраться до знаменитого мыса Доброй Надежды.