Турагент Сапронова: осенью можно найти больше направлений для комфортного отдыха

17 июля, 09:55Туризм
Фото: depositphotos/choreograph
Брать отпуск лучше осенью, так как в этот период есть больше направлений для отдыха. Об этом в беседе с News.ru рассказала турагент Татьяна Сапронова.
По словам эксперта, в осенний период в Турции более комфортная погода, а Египет и Объединенные Арабские Эмираты в это время открывают бархатный сезон. Сапронова также посоветовала присмотреться к Кубе, Марокко и Израилю.
Кроме того, осенью есть раннее бронирование, которое позволяет значительно сэкономить деньги. Эксперт добавила, что существует возможность комфортного перелета и удачных стыковок, также появляется вариативность при выборе отелей. Уменьшается вероятность столкнуться с акклиматизацией.
"По сравнению с высоким сезоном пляжи будут опустевшие – все семьи с детьми, студенты начали учебный год. В отличие от путешествия из зимы в лето, организм не испытывает стресса – резкой смены климата нет. Особенно по душе придется отпуск тем, кто ценит размеренный отдых, спокойствие и тишину", – пояснила турагент.
Как ранее сообщили эксперты, Танзания и ЮАР вошли в топ наиболее интересных направлений для туристов в Африке. Танзания привлекает туристов своей природой и комфортным пляжным отдыхом, а в ЮАР пользуется популярностью город Кейптаун, откуда можно отправиться на популярные пляжи Милнертон или Кампс-Бей, добраться до знаменитого мыса Доброй Надежды.
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