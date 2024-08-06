Hurriyet: отельеры Турции предложили пересмотреть систему all inclusive

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Представители индустрии туризма в Турции предложили пересмотреть популярный среди иностранцев формат "все включено" (all inclusive) в отелях. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на газету Hurriyet.

По мнению отельеров, следует изменить варианты выбора отдельных услуг. К примеру, стоит отказаться от предоставления алкоголя по такой схеме.

Как отметил бизнесмен Зафер Алкая, система all inclusive стала очень важным выходом для развития туристического направления.

"Результаты, которых мы достигли благодаря ей, безусловно, неоспоримы. Однако спустя годы, в новом процессе, который мы сейчас переживаем, ее необходимо обсудить заново", – сказал Алкая.

Турэксперт Екатерина Васильева ранее назвала услуги, за которые придется доплатить в отелях "все включено". По словам эксперта, набор опций будет различаться в зависимости от страны и конкретного отеля.

Гарантированно в систему all inclusive входит проживание, трехразовое питание, закуски в перерывах между основными приемами пищи, мороженое, напитки. Чаще всего рестораны на завтрак, обед и ужин открываются в определенные часы. Иногда некоторым категориям номеров они могут быть доступны в любое время.