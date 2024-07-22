Июль стал наиболее популярным месяцем для отпуска среди россиян

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Июль стал самым популярным месяцем для отпуска среди жителей России, его выбирают 46% граждан. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные аналитиков.

Всего в опросе приняли участие более 7 тысяч работающих граждан.

Как отмечается в исследовании, июль чаще по сравнению с работниками других сфер деятельности предпочитают сотрудники образования и науки (72%) и специалисты в IT и телекоме (50%).

Другим любимым месяцем для отпуска у россиян был назван август (43%).

"Июнь стал третьим по популярности у опрошенных (26%), сентябрь – четвертым (20%), а май – пятым (10%). Наименее предпочтительными месяцами для отпуска у россиян стали февраль (3%) и ноябрь (3%)", – отмечается в исследовании.

Факторами, которые играют наиболее важную роль при выборе месяца для отпуска, стали погодные условия (54%), совпадение с отпуском партнера, друзей, членов семьи (31%) и личные события (24%).

Кроме того, россияне учитывают каникулы своих детей (20%), рабочую нагрузку или график отпусков (16%), сезон и степень загруженности туристических мест (14%), отпускные (11%) и скидки на билеты и/или проживание (10%).

Самыми дорогими местами для отдыха при этом стали Мальдивы и Турция, сообщает News.ru со ссылкой на руководителя турфирмы, тревел-блогера Наталию Ансталь. Она также добавила, что окончательные цены зависят от уровня отеля.

"Большинство туристов предпочитают пятизвездочные отели с системой "все включено". Цены в хороших отелях начинаются от 500 тысяч рублей, и лимита практически нет. У нас покупают туры и за два миллиона, и за пять. В эту стоимость входит перелет, и, соответственно, цена также зависит от уровня перелета", – отметила Ансталь.

По словам эксперта, Турция может быть как средней по стоимости, так и оказаться одним из самых дорогих направлений.

Как ранее рассказала турагент Татьяна Сапронова, брать отпуск лучше осенью, так как в этот период есть больше направлений для отдыха. Осенью возможно раннее бронирование, которое позволяет сэкономить деньги, и существует возможность комфортного перелета и удачных стыковок.

Россиянам также рассказали, как избежать конфликтов во время семейного отдыха. По словам психолога Дарьи Дугенцовой, нужно обсудить все варианты и прийти к компромиссу, который устроит каждого. Психолог порекомендовала заранее составлять планы развлечений, чтобы каждый из членов семьи смог посетить желаемое место.