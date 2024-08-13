РЖД объяснили появление билетов из Анапы стоимостью до 92 тысяч рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Высокая стоимость билетов из Анапы в Москву, которая составляет в некоторых случаях около 92 тысяч рублей, связана с высоким классом обслуживания. Об этом "Парламентской газете" сообщили в пресс-службе РЖД.

Так, по словам представителей компании, в билет за 80–90 тысяч рублей входит пересадка в спальный вагон и люкс.

Соответствующий вопрос был поднят, так как россияне жаловались, что не могут уехать с российских курортов из-за отсутствия дешевых билетов до Москвы по удобному маршруту. В связи с этим в компании посоветовали приобретать билеты заранее, так как в этом случае цена будет ниже.

В июле самым популярным направлением для отдыха аналитики назвали Сочи. По данным специалистов, туда купили свыше 12% всех билетов, а средняя стоимость билета туда и обратно составляет 27 тысяч рублей. На втором и третьем местах с более 9 и 8% оказались Москва и Санкт-Петербург соответственно.

На этом фоне стали появляться сообщения в СМИ о том, что в связи с большим потоком туристов на заправках в Сочи начались перебои с топливом, и местным жителям стало нечем заправлять машины. Сотрудники АЗС объясняют отсутствие бензина тем, что большой поток автопутешественников по пути в Адлер покупает топливо на местных заправках. В свою очередь, в АТОР отметили, что турпоток в Сочи вырос на треть в этом сезоне.

