Турэксперт Васильева дала важные советы для тех, кто собрался в Калининград

Калининград – один из самых необычных российских городов, начиная от специфического местоположения и заканчивая архитектурой и региональной кухней. Рассказываем, как туда добраться, где разместиться, что посмотреть, и другие полезные мелочи.

Когда ехать

Климат Калининграда достаточно мягкий – здесь не бывает сильных морозов и удушающей жары. Лучше всего сюда ехать в июле-августе: воздух прогревается до +22⁠...+26, а море остывает только ближе к сентябрю, так что купаться тоже комфортно. В апреле-мае тут тоже отлично: все цветет, и +10⁠...+15, а вот в июне могут быть неприятные сюрпризы в виде похолоданий. Самое неудачное время для поездки – ноябрь: дождливо и ветренно.

Как добраться

Проще всего добраться до Калининграда самолетом: около 2,5 часа в пути в одну сторону, от 8 400 рублей за билеты туда и обратно и никаких дополнительных документов.

На поезде тоже можно, но есть нюансы, так как он идет через территорию Литвы. Для проезда нужно иметь или действующую шенгенскую визу, или получить специальный упрощенный транзитный документ для железнодорожного транспорта (УПД-ЖД). УПД-ЖД запрашивается во время покупки билета не менее, чем за 28 часов до отправления поезда, и оформляется бесплатно. Кроме того, каждый пассажир заполняет анкету (бланки лежат на сайте РЖД и на сайте посольства Литовской республики в РФ), которую необходимо отдать проводнику. УПД-ЖД приравнивается к транзитной визе и оформляется отдельно для каждого въезда и выезда (то есть, на обратном пути его придется запрашивать заново).

Дорога на поезде займет от 20 до 22 часов и обойдется от 3 600 рублей в одну сторону.

Где остановиться

Выбор гостиниц в Калининграде неплохой и на любой бюджет. Номер в пятизвездочном отеле обойдется в среднем в 23 тысячи рублей в сутки. За 6–10 тысяч рублей в сутки можно выбрать четырехзвездочный отель (чем дальше от центра, тем дешевле), а номер в трехзвездочной гостинице будет стоить 4–6 тысяч рублей, если вы хотите остановиться в центре, и около трех тысяч, если за его пределами.

Для желающих жить максимально красиво, недалеко от Калининграда есть отель-замок. Это новодел, но очень правдоподобный: построен по всем канонам зодчества эпохи Тевтонского ордена. Внутреннее убранство номеров также соответствует духу того времени, а на территории отеля есть своя пивоварня и музей средневековых пыток.

Что попробовать

Калининград находится рядом с морем, так что рыба здесь – обязательный пункт туристической программы, и в первую очередь, это балтийский копченый угорь: нежный, сочный с легким дымным запахом. Пробовать его лучше на Куршской косе или на Центральном рынке в городе (в магазинах в центре могут подсунуть китайского угря, а это уже совсем не то).

Еще один местный "шпециалитет" – кенигсбергские клопсы, немецкое кулинарное наследие. Это мясные фрикадельки, которые сначала варят в бульоне, а потом томят в сливочном соусе с каперсами и подают с рисом или картофельном пюре. И еще одна съедобная визитная карточка города – марципан. Считается, что именно здесь можно попробовать "тот самый" марципан, который в Восточной Пруссии готовили лучшие кондитеры, и который продавали потом по всему миру.

Что посмотреть

Первым делом туристы идут в Калининграде к Кафедральному собору, и оно того стоит. Этот собор начали стоить еще в 14 веке, с тех пор он несколько раз горел и частично перестраивался, но сохранил свою монументальность. В соборе расположена могила Иммануила Канта – гранитный саркофаг, окруженный колоннами, а также регулярно проводятся концерты органной музыки.

Еще одно место, обязательное для посещения, – Куршская коса. Это природный заповедник, простирающийся от "города кошек" Зеленоградска до Клайпеды, по одну сторону которого Курский залив, а по другую Балтийское море. Куршская коса известна, в первую очередь, своими живописными песчаными дюнами, а также здесь много экотроп и маршрутов разной степени протяженности. Добраться сначала нужно до Зеленоградска (около часа на электричке и 84 рубля за билет в одну сторону), а потом еще 1 час 20 минут на автобусе до станции "Морское". Вход в природный парк – 300 рублей, въезд на авто – 450 рублей. Можно также поехать с экскурсией из Калининграда: от 1 100 рублей с человека, продолжительность 7–9 часов, обычно включает в себя поездку в Зеленоградск и к замку Нессельбек.

На Куршской косе стоит заехать в "танцующий лес", в котором растут деревья со странно изогнутыми стволами. Как так вышло, до сих пор окончательно никто не объяснил, гулять по лесу можно только по специальным тропам, а трогать ничего нельзя, иначе по легенде деревья вас никогда из этого леса не выпустят.

И напоследок самый милый квартал города – Рыбная деревня. Это новодел, но убедительный: домики "довоенного" Кенигсберга, маленькие улочки, куча симпатичных кафе и ремесленных лавок. Чуть менее туристический – район Амалиенау. Он был построен в начале 20 века, тогда здесь селились состоятельные горожане и возводили свои виллы кто во что горазд. Сегодня это тихий малоэтажный зеленый жилой район с уютными прудами, где приятно просто прогуляться.