18 ноября, 18:11Культура
Куклачев назвал "очередным фейком" новость о завершении карьеры
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев в диалоге с ТАСС заявил, что новость о завершении его карьеры "очередной фейк". Он отметил, что сейчас продолжает подготовку к большой программе по созданию нового шоу с кошками.
"Дело в том, что я после болезни сумел восстановиться и уже через два с половиной месяца выступал на сцене вместе с детьми", – рассказал Куклачев.
Куклачев подчеркнул, что корреспондент написал то, что не соответствует реальности. Руководитель Театра кошек также отметил, что скоро состоятся гастроли со спектаклем "Самый добрый клоун" в Сибири.
Ранее в СМИ появилась информация, что артист объявил о завершении своей карьеры из-за проблем со здоровьем.
В апреле 2024 года руководитель Театра кошек почувствовал недомогание прямо на сцене во время шоу. У Куклачева случился обширный инфаркт.