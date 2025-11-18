Форма поиска по сайту

18 ноября, 18:11

Культура

Куклачев назвал "очередным фейком" новость о завершении карьеры

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев в диалоге с ТАСС заявил, что новость о завершении его карьеры "очередной фейк". Он отметил, что сейчас продолжает подготовку к большой программе по созданию нового шоу с кошками.

"Дело в том, что я после болезни сумел восстановиться и уже через два с половиной месяца выступал на сцене вместе с детьми", – рассказал Куклачев.

Куклачев подчеркнул, что корреспондент написал то, что не соответствует реальности. Руководитель Театра кошек также отметил, что скоро состоятся гастроли со спектаклем "Самый добрый клоун" в Сибири.

Ранее в СМИ появилась информация, что артист объявил о завершении своей карьеры из-за проблем со здоровьем.

В апреле 2024 года руководитель Театра кошек почувствовал недомогание прямо на сцене во время шоу. У Куклачева случился обширный инфаркт.

