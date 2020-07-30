Москвичам напомнили о важности ношения масок в общественных местах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Носить маску и соблюдать безопасную дистанцию по-прежнему необходимо из-за остающегося риска заражения коронавирусом, предупредил директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

По его словам, пандемия полностью не закончилась, она только идет на спад. Петриков объяснил, что люди с COVID-19 могут передать вирус в местах большого скопления людей.

Он подчеркнул, что маски прежде всего нужны, если человек чувствует недомогание, у него першит горло или заложен нос – есть минимальные признаки простуды или респираторного заболевания.

"У нас очень многие люди не придают этому значения – им кажется, что они чуть-чуть заболели, простыли, но на самом деле может развиваться вирусная инфекция, необязательно коронавирусная: это может быть ОРВИ или грипп", – цитирует директора НИИ Склифосовского РИА Новости.

Он напомнил основной принцип защиты масок от вируса: она позволяет фильтровать воздух и защищает окружающих от риска заражения.

"Надо понимать, что человек может невольно касаться своего лица и ношение масок предотвращает такие заносы вируса, когда вы потрогали какой-то предмет, а затем трогаете свое лицо. Мне кажется, что надо продолжать дисциплину и продолжать быть осторожными", – считает врач.

"Надо быть настороже, ведь мы не знаем его [вируса] особенностей, не знаем точно все его сезонности. Поэтому надо сохранять режим и ношения масок, и социальной дистанции, в этом нет ничего сложного", – заключил он.

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис обращала внимание, что сезонный характер коронавируса нового типа пока не подтверждается. Она указывала на быстрое распространение инфекции в некоторых странах в Северном и Южном полушарии.

Заведующий лабораторией векторных систем центра "Вектор" Ильназ Иматдинов сообщил, что промышленное производство вакцины от коронавируса может стартовать в конце 2020 – начале 2021 года. "Вектор" запустил клинические испытания, Сеченовский университет вместе с госпиталем имени Бурденко подводят итоги исследований с участием второй группы добровольцев, а вакцина центра Гамалеи находится на стадии госрегистрации.

Президент РАН Александр Сергеев тоже не исключил, что достаточный для массовой вакцинации населения объем вакцины может стать доступен в начале 2021 года. Однако он признал, что осторожно относится к подобным прогнозам, поскольку разработка прививок занимает очень много времени.

Владимир Путин подчеркнул, что решения по снятию ограничений должны быть осторожными. Он напомнил, что необоснованная поспешность чревата повторным увеличением случаев заражения. По словам президента, обстановка может поменяться, поэтому поводов расслабляться нет.