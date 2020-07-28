Ученые назвали лучшую маску для защиты от коронавируса

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Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что хирургическая маска лучше всего защищает от коронавируса.

Исследователи сравнили эффективность трех видов масок: однослойных, двухслойных и трехслойных. Во время эксперимента ученые использовали специально разработанную светодиодную систему освещения и высокоскоростную камеру.

Таким образом они отследили процесс рассеивания микроскопических капель потенциальными носителями вируса. Эксперимент показал, что трехслойная хирургическая маска лучше всего сдерживала эти частицы, передает "Вечерняя Москва".

При этом даже один слой материи уменьшал количество распространявшихся капель, однако двухслойные средства защиты были более эффективными. Отмечается, что на действие изделий также влияет тип материала, дизайн, плотность прилегания и частота стирки.

Британский врач Каран Рангараджан ранее назвал ошибки тех, кто для защиты от коронавируса пользуется резиновыми перчатками. По словам медика, один только факт ношения перчаток не гарантирует защиты от вируса.

Он пояснил, что люди одними и теми же перчатками трогают огромное количество предметов, на которых есть микробы. При этом они случайно касаются своего лица либо голой рукой трогают перчатку.