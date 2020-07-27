В Португалии создали нейтрализующую частицы коронавируса маску

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Португальские ученые создали маску, блокирующие частицы коронавируса
Ученые из Португалии создали маску, способную нейтрализовать частицы коронавирусной инфекции, которые попадают на ее поверхность, передает телеканал Москва 24.
Многоразовая маска состоит из специальной технической ткани с несколькими водонепроницаемыми слоями. Разработчики отмечают, что изделие способно выдержать не менее 50 стирок.
Отмечается, что в ходе исследований ученые из института молекулярной медицины в Лиссабоне опускали маску в раствор с молекулами коронавируса, при этом 99% из них теряли свои свойства спустя час.
Ранее американские ученые из Колумбийского университета создали смесь из антител, которая, по их словам, может помочь нейтрализовать коронавирус. Исследователи обнаружили, что наиболее интенсивно антитела, способные подавить вирус, вырабатывались у переболевших тяжелой формой COVID-19.
Эффективность лечения подтвердил эксперимент на хомяках. В дальнейшем аналогичные исследования планируют провести на людях. Отмечается, что полученный "коктейль" поможет для лечения пациентов на ранних стадиях болезни, а также для ее предотвращения.
По последним данным ВОЗ, во всем мире зафиксировано более 15,7 миллиона случаев коронавируса, более 640 тысяч человек скончалось. В России выявлено 812 485 случаев COVID-19, вылечились 600 250 человек, скончались 13 269.
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