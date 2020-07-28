Эксперт оценил опасность вспышки агрессивной формы коронавируса во Вьетнаме для РФ

Во Вьетнаме сообщили о вспышке нового типа коронавируса. По мнению местных медиков, этот штамм ранее не встречался в стране и является более агрессивным, чем все известные прежде. Чтобы не допустить распространения инфекции, власти приняли решение ввести жесткие карантинные меры в приморском городе Дананг. Разбираемся, с чем связано появление нового типа коронавируса, а также представляет ли он опасность для России.



Опасные мутации?

Фото: ТАСС/EPA/LUONG THAI LINH

Во вьетнамском городе Дананг и его провинциях зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. Сообщение об этом было опубликовано на интернет-портале правительства страны. Уточняется, что волна заболеваемости вызвана новым типом вируса, который раньше не встречался в стране.

Согласно наблюдениям медиков и первым результатам исследования, он намного агрессивнее своих "собратьев". Вирус способен к более быстрому размножению и скорее вызывает у инфицированных переход к тяжелой форме заболевания.



По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за весь период с начала пандемии коронавирусом во Вьетнаме заболело более 400 человек. Летальных исходов на данный момент в стране пока не зарегистрировано. До вспышки в Дананге во Вьетнаме не было заражений внутри страны в течение более трех месяцев.



Эксперты министерства здравоохранения страны связывают проникновение инфекции в центральный регион с въездом во Вьетнам нелегальных мигрантов. Есть и вторая версия, согласно которой происходящее объясняют мутацией вируса в одной из больниц Дананга, где на данный момент лечатся больные COVID-19.

Сейчас несколько районов с наивысшей опасностью распространения инфекции нового типа в городе и его окрестностях блокированы. Кроме того, временно приостановлены внутренние полеты в Дананг.





из сообщения на официальном портале правительства страны Министерство транспорта объявило, что все внутренние пассажирские рейсы в и из города Дананг будут приостановлены на 15 дней, начиная с 28 июля.

Также власти приняли решение об остановке работы наземного транспорта, курсировавшего в самом городе, следовавшего в него и из него. При этом исключение составят перевозки больных и те, которые необходимы для выхода на работу, транспортировки товаров и продуктов питания.

Кроме того, на территории Дананга запрещено проводить массовые мероприятия и любые торжества, собираться более 30 человек. Также вновь введен масочный режим, действует требование соблюдать безопасное расстояние.

Порядка 80 тысяч туристов сейчас эвакуируют из города, а тех, кто планировал отдыхать здесь с конца июля и в начале августа, по распоряжению правительства отправляют на другие курорты.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре заявили, что изучат данные из Вьетнама о распространении нового штамма коронавирусной инфекции.

"Роспотребнадзор в постоянном режиме отслеживает ситуацию по коронавирусной инфекции в мире и в отдельных станах, в том числе и в Социалистической Республике Вьетнам. Информация о распространении на территории Вьетнама нового типа коронавируса будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Быть начеку?

Фото: ТАСС/EPA/LUONG THAI LINH

Вирусолог, завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко рассказал Москве 24, что вирусам данной группы свойственна изменчивость.

"Для этого есть несколько механизмов, два как минимум. Это рекомбинации и мутации, то есть, когда происходит изменчивость генома, вирус может менять свои свойства. Но для того чтобы ответить на вопрос по Вьетнаму, нужны какие-то факты, которые бы удостоверяли, что новый вирус имеет отличие от того вируса, который вызвал эпидемию в Ухани в конце прошлого года", – объяснил он.

По мнению вирусолога, пока точных статических данных по инфицированности и тяжести заболеваемости слишком мало, чтобы делать однозначные выводы.





Александр Бутенко вирусолог Кроме того, когда начинается распознавание вируса при отсутствии какой-то заболеваемости, то происходит поздняя госпитализация больных. Может быть, просто потеряли настороженность, наиболее тяжелые случаи выявляются. И это, возможно, связано не с тем, что появился новый вирус, а с тем, что произошла более поздняя госпитализация из-за расхлябанности в отношении вируса.

Бутенко полагает, что бить тревогу в России из-за происходящего во Вьетнаме не стоит. "Я думаю, что наши службы достаточно подготовлены в этом отношении... Они обязательно отслеживают всю ситуацию. В некотором смысле России повезло, у нас с опоздаем началась заболеваемость, не в марте, а в апреле. То есть уже был какой-то опыт иностранных лабораторий, здравоохранения. Поэтому наши Минздрав и Роспотребнадзор используют эти данные, чтобы не повторять чужих ошибок", – заключил эксперт.

В свою очередь, вирусолог Анатолий Альтштейн также считает, что говорить о возникновении нового вируса во Вьетнаме преждевременно.

"Коронавирус, как и многие другие вирусы, способен изменяться, стать более или менее агрессивным. Как правило, он становится менее агрессивным. Мне кажется еще пока рано обсуждать вопросы о каком-то новом вирусе... Но я думаю, что там, скорее всего, нет ничего нового", – заявил специалист в разговоре с Москвой 24.

Кроме того, по словам Альтштейна, во Вьетнаме в принципе было немного случаев заражения COVID-19, а в последние месяцы их и вовсе перестали выявлять. "Сейчас они, конечно, заволновались, везде идут эти сообщения, но это не говорит ни о чем таком особенном", – добавил вирусолог.

Также, по его словам, с учетом того, что местные власти приняли решение ужесточить карантинные меры, ситуация в республике взята под контроль.





Соболева Илона