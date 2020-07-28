Роспотребнадзор проверит данные о новом типе коронавируса во Вьетнаме

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Фото: TASS/EPA/HA TIEN ANH
Роспотребнадзор изучит информацию о распространении нового типа коронавируса во Вьетнаме после публикации вирусных штаммов.
Как заявил РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, пока поводов для паники нет.
По его словам, сказать о том, новая ли разновидность вируса распространилась во Вьетнаме или уже известный штамм, позволит полное геномное секвенирование вируса.
Член-корреспондент РАН добавил, что регулярного транспортного сообщения у России с Вьетнамом нет, также сохраняются меры санитарного контроля в аэропортах.
Ранее стало известно, что во вьетнамском приморском городе Дананге и ближайших провинциях выявили вспышку нового типа коронавируса. После этого власти начали эвакуировать 80 тысяч приехавших туристов.
Отмечалось, что их перенаправили в другие курортные зоны. Медики считают новый тип вируса более агрессивным, так как он быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию.
10 июля Роспотребнадзор внес Вьетнам в список из 13 стран, с которыми РФ может восстановить авиасообщение на первом этапе возобновления международных полетов. Предложения были направлены в Минтранс и Росавиацию.
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