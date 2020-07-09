Роспотребнадзор подготовил список стран для возобновления полетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, с которыми РФ может возобновить авиасообщение на первом этапе возобновления международных полетов, приводит ТАСС письмо ведомства.

"Данные страны возможно рассматривать в качестве кандидатов для возобновления авиасообщения на первом этапе", – следует из письма.

Известно, что среди стран, подходящих по эпидемиологическим показателям, есть Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия, а также Шри-Ланка.

В конце марта Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Такой шаг был связан с распространением COVID-19. В июне были открыты границы для выезда россиян за рубеж на работу и учебу.

Кроме того, Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона. На первом этапе на территорию ЕС разрешено въезжать гражданам 14 государств, Россия и США в этот список не вошли.

В России выявлен 707 301 случай COVID-19, вылечились 481 316 человек, скончались 10 843.