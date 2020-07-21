В итальянском Минздраве заявили о победе над эпидемией коронавируса

19:51
Фото: ТАСС/Zuma
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что Италия справилась с эпидемией коронавируса. При этом, как передает РИА Новости, он отметил, что ситуация остается недостаточно безопасной.
"Мы вышли из бури, хотя еще не в безопасном порту. Международная ситуация вызывает беспокойство, сейчас мы видим худший момент эпидемии в мире", – заявил руководитель ведомства.
Сперанца заявил, что обстановка в стране и мире изменится к лучшему после появления в свободном доступе вакцины от COVID-19.
Глава итальянского Минздрава также обратил внимание на то, что Италия столкнулась с эпидемией сразу после Китая, а потому потребовалось время на выявление способов борьбы с инфекцией.
На данный момент ежедневный прирост случаев коронавируса в Италии составляет около 200 и ниже случаев. Общее число заболевших составляет почти 245 тысяч человек, выздоровели 197 тысяч человек, скончались 35 тысяч 73 пациента.
Ранее в Москве возобновилась работа визового центра Италии. Выдача паспортов и оформление документов были приостановлены из-за пандемии COVID-19.
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