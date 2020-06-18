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Общество

15:47

Визовый центр Италии в Малом Толмачевском переулке возобновил выдачу паспортов

город общество

Фото: depositphotos/-vvetc-

Визовый центр Италии в Малом Толмачевском переулке в Москве с 18 июня возобновил выдачу паспортов. Работа организации была ранее приостановлена из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте центра.

"С 18 июня визовый центр Италии в Москве (офис Малый Толмачевский переулок, дом 6/1) открыт на выдачу уже готовых паспортов, получение которых было оформлено в этом офисе", – говорится в сообщении.

Получить паспорт можно с 09:00 до 13:00 при наличии необходимых документов. При посещении визового центра необходимо быть в маске и перчатках.

Отмечается, что все остальные центры, в том числе офисы на Киевской и Мытной, остаются закрытыми. Горожан попросили следить за актуальной информацией на сайте центра.

Ранее сообщалось, что визовый центр Греции заработает в Москве с 29 июня. Чтобы подать документы на оформление визы, потребуется записаться онлайн. При этом в центре разведут потоки граждан, подающих заявки, и тех, кто уже пришел на получение визы. В первом случае прием будет осуществляться с 9:00 до 15:00, во втором – с 16:00 до 18:00.

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