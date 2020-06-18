Работа визового центра Греции в Москве возобновится 29 июня

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Греческий визовый центр заработает в Москве с 29 июня. Работа организации была ранее приостановлена из-за коронавируса, сообщает ИА "НСН".

Чтобы подать документы на оформление визы, потребуется записаться онлайн. При этом в центре разведут потоки граждан, подающих заявки, и тех, кто уже пришел на получение визы. В первом случае прием будет осуществляться с 9:00 до 15:00, во втором – с 16:00 до 18:00.

В визовом центре Греции также предусмотрена услуга доставки паспорта на дом через курьерскую службу.

На данный момент оформить визу для поездки в Грецию можно только в Москве. Филиалы в Санкт-Петербурге, Новороссийске и других городах по-прежнему закрыты.

Ранее сообщалось, что в июне нынешнего года в Греции откроется туристический сезон. Жизнь в стране нормализуется, на данный момент в стране выявлено 3,2 тысячи случаев коронавируса.

