Более 50 россиян вылетели из Афин в Москву последним вывозным рейсом

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Более 50 россиян вылетели в Москву из Афин последним вывозным рейсом, сообщает РИА Новости.

Самолет греческих авиалиний Aegean вылетел 31 мая. Он доставит в российскую столицу 52 гражданина РФ и двух иностранцев – членов семей россиян.

Это уже третий подобный рейс из Греции. Первые два были организованы 27 апреля и 21 мая. В Россию ими вернулись около 190 россиян. Отмечается, что большинство новых пассажиров – жители регионов юга России. Сейчас прорабатывается вопрос их доставки из Москвы к месту проживания.

Также на борту есть граждане, проживающие в Сибири, на Дальнем Востоке и других регионах. Среди пассажиров – семьи с детьми, в том числе тяжелобольной ребенок, который находился в Греции на реабилитации. В Россию возвращаются и два моряка, для которых греческая сторона выдала специальные разрешения на сход на берег.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных рейсов. По данным на 20 мая, в Россию вывозными рейсами вернулись 182 тысячи граждан. Больше всего россиян вернулось в марте.

Росавиация подписала приказ о выделении группе "Аэрофлот" 7,89 миллиарда рублей субсидий из-за снижения количества перевозок на фоне пандемии.

Выплаты получат авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Аврора". Компания "Победа" не числится в этом списке, поскольку от нее не поступало заявок на субсидирование. Кроме того, Росавиация рассматривает заявки на субсидию от компаний S7, Smartavia, Azur Air, Red Wings, "Уральские авиалинии" и "Азимут".