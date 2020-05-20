Вывозными рейсами в РФ вернулось более 180 тысяч граждан

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182 тысячи россиян вернулись в Россию вывозными рейсами, сообщат ТАСС со ссылкой на Росавиацию. Больше всего россиян вернулось в марте.

В ведомстве уточнили, что с 7 апреля по 19 мая возвращено более 19,7 тысячи россиян, выполнено 155 рейсов.

Ранее Росавиация подписала приказ о выделении группе "Аэрофлот" 7,89 миллиарда рублей субсидий из-за снижения количества перевозок на фоне пандемии.

Выплаты получат авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Аврора". Компания "Победа" не числится в этом списке, поскольку от нее не поступало заявок на субсидирование.

Кроме того, Росавиация рассматривает заявки на субсидию от компаний S7, Smartavia, Azur Air, Red Wings, "Уральские авиалинии" и "Азимут".