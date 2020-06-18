В МИД РФ прокомментировали сроки открытия границ со странами Европы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство иностранных дел (МИД) РФ сообщило, что сейчас нет точных сроков открытия границ для россиян. Речь идет о популярных европейских туристических направлениях, приводит RT заявление дипмиссии.

"Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано", – рассказали представители МИД России. В пресс-службе ведомства обратили внимание, что в настоящий момент угроза распространения коронавирусной инфекции в мировом масштабе еще не преодолена.

"Для сохранения позитивных тенденций, наметившихся в последнее время, требуется сохранять осторожность и бдительность", – уточняют в МИД. Подчеркивается также, что решение о возобновлении регулярного пассажирского авиасообщения надо тщательно проработать.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 8 миллионов случаев заражения, более 440 тысяч человек скончалось.

В конце марта Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Данный шаг был связан с распространением коронавируса. При этом позднее были открыты границы для выезда россиян за рубеж на работу и учебу.

СМИ сообщали, что Росавиация была намерена направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля. Тогда обсуждалось восстановление международного авиасообщения из ряда городов РФ в 15 стран.

Так, глава Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что предпосылок для быстрого возобновления туристической отрасли в мире пока что нет. Она пояснила, что ситуация с COVID-19 во многих странах остается сложной.