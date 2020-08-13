Ученые связали риск заражения COVID-19 с резус-фактором

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ученые из Университета Барселоны (Испания) и Университета Кампинас (Бразилия) заявили, что люди с отрицательным резус-фактором более подвержены риску заражения COVID-19, чем с положительным. Об этом сообщает газета "Известия".
Сообщается, что специалисты изучили обстоятельства, вызвавшие быстрое распространение коронавирусной инфекцией в 126 странах. Как выяснилось, экспоненциальный рост числа заражений характерен для стран с большим процентом жителей с отрицательным резус-фактором (Rh-). Среди них оказались Австралия, Австрия, Бразилия, Новая Зеландия, Испания, Великобритания, Швейцария и США.
В материале говорится, что у людей с отрицательным резус-фактором повышен риск развития сердечно-сосудистых, респираторных и других заболеваний, которые связаны с иммунитетом.
Вирусологи и иммунологи ранее составили рейтинг мест с повышенным риском заражения коронавирусной инфекцией. Самыми опасными местами эксперты считают плохо вентилируемые помещения. Второе место занимают помещения, в которых люди близко контактируют в течение долгого периода времени. К примеру, это могут быть общественный транспорт, магазины или аптеки у дома. На третьем месте – бары, рестораны и клубы.
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