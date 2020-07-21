Эксперты рассказали, уменьшается ли опасность заразиться коронавирусом на пляже

Несмотря на ситуацию с COVID-19, купание в море безопасно. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, соленая вода оказывает разрушительное воздействие на коронавирус. Разбираемся, действительно ли во время пляжного отдыха уменьшается вероятность заразиться инфекцией, а также какие правила необходимо соблюдать, чтобы после отпуска не попасть в больницу.



Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Лечат солнце и вода?

Врач-инфекционист Евгений Тимаков пояснил, что соленая вода уничтожает липидную оболочку коронавируса, а ультрафиолетовое излучение в свою очередь его инактивирует. Таким образом, по мнению специалиста, "на пляже и в море этот вирус не опасен".

С заявлением о том, что ультрафиолетовое излучение солнечного спектра способно эффективно и быстро уничтожать коронавирус, ранее выступил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи.

Под его руководством на первом этапе ученые поместили вирус SARS-CoV-2 в капли воды и воспроизвели эффект, возникающий во время чихания или кашля инфицированного. Специалисты использовали три разных концентрации вируса: низкая соответствовала тому, когда в помещении находится зараженный, высокая – положению больного с тяжелой формой, очень высокая – не существующая в жизни.

Эти материалы специалисты подвергли воздействию ультрафиолета и выяснили, что даже его небольшой объем способен убить коронавирус за секунды.





Марио Клеричи иммунолог Минимальная доза солнечного излучения в считаные секунды уничтожала коронавирус в капельках воды практически на 100%. Что это означает? Солнечные лучи, проникающие летом в земную атмосферу, способны практически полностью убивать вирус, содержащийся в капельках слюны, которые возникают при кашле или разговоре с инфицированным человеком.

Клеричи полагает, что снижение заболеваемости, которое сейчас наблюдается в Европе и в странах, расположенных в Северном полушарии, объясняется именно этим. А в Южном полушарии темпы инфицирования, наоборот, достигли пика, поскольку сейчас там зима и солнечное излучение не такое активное.

За подтверждением теории Клеричи обратился в Национальный институт астрофизики. По его словам, там также пришли к выводу, что связь между уровнем ультрафиолетового излучения и заболеваемостью коронавирусом существует.



Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

На море не расслабляться?

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал Москве 24, что ультрафиолетовые лучи действительно способны эффективно и быстро уничтожать коронавирус. Однако насчет морской воды сделать однозначные выводы пока затруднительно.

"Для микроорганизмов ультрафиолет убийственен, а что касается морской воды, сложно тут опровергнуть или подтвердить. Думаю, морская вода в 2-2,5 раза концентрированнее, чем физиологический раствор, который не повреждает вирус... Кроме того, в морской воде есть магний, и он разрушительно действует на липидные частицы", – объяснил эксперт.

По мнению Альтштейна, в любом случае на отдыхе не стоит слишком сильно расслабляться. Чтобы избежать инфицирования, важно правильно выбрать пляж.





Анатолий Альтштейн вирусолог Купание в море, если это не те ужасы, когда пляж завален телами, когда в воде уже отхожее место, думаю, не такая уж опасная вещь. То же самое и с бассейнами... И то, и другое не так опасно, но все зависит от количества людей. Очень важно соблюдать безопасное расстояние. Сейчас если на пляже много народу, то лучше им не пользоваться, а найти более уединенный.

Он подчеркнул, что если в воде очень много людей и среди них есть больной COVID-19, то вирус может распространиться. Поэтому Альтштейн призвал россиян соблюдать все правила безопасности.

В свою очередь, врач-терапевт Людмила Лапа тоже не исключила риск заражения COVID-19 на отдыхе даже с учетом дезинфицирующего свойства солнечных лучей. Чтобы не столкнуться с неприятностями, по мнению эксперта, следует соблюдать безопасное расстояние на пляже и стараться избегать массовых скоплений.

Она добавила, что в местах, где много людей, стоит носить маски. Кроме того, как можно чаще мыть руки и по возвращении домой умываться. Специалист также посоветовала остерегаться людей, которые чихают, кашляют, особенно если они находятся рядом, поскольку риск заразиться высок.

Чтобы не ослаблять свою иммунную систему, по словам терапевта, не следует долго находиться на палящем солнце. "Солнечный ультрафиолет убивает вирус – это хорошо, но на солнце мы ослабеваем, ослабевает наша иммунная система. И если, не дай бог, мы где-то столкнемся уже с инфицированным больным, то это опасно", – пояснила собеседница Москвы 24.

Лапа также напомнила, что, в случае если человек почувствовал недомогание, следует немедленно обратиться к врачу, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих.



Соболева Илона