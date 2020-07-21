В Барселоне из-за коронавируса сократят на 15% число посетителей пляжей

14:54
Фото: ТАСС/ЕРА/Marta Perez
Пляжи в Барселоне планируют сократить максимально разрешенное число отдыхающих на 15%. Данные ограничения вводится для посетителей в связи с пандемией коронавируса, приводит ТАСС заявление советника по чрезвычайным ситуациям в области климата при мэрии каталонской столицы Элои Бадиа.
"Мы пришли к заключению, что нужно сократить часть разрешенной пропускной способности", – сообщил Бадиа.
По его словам, есть система, позволяющая ужесточить или смягчить контроль в зонах отдыха. Советник по чрезвычайным ситуациям в области климата подчеркивает, что для предотвращения новых случаев заболевания 10 пляжей Барселоны сможет посещать около 32 тысяч человек в день.
Поводом для введения ограничений стал рост заболевших COVID-19 в Каталонии.
Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 603 тысяч человек скончалось.
Ранее инфекционист заявил о разрушительном воздействии соленой воды на коронавирус. Вакцинолог указал, что морская вода разрушает липидную оболочку вируса, а ультрафиолетовое излучение его инактивирует.
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