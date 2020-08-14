В Москве темп прироста новых случаев за 2 недели на 70% ниже первых недель июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице выявили 688 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Среднесуточный темп прироста новых случаев за первые две недели августа составляет 0,28%. В Оперативном штабе подчеркнули, что этот показатель сопоставим с первыми двумя неделями июля и на 70% ниже июньского показателя.
"В соответствии с критериям Роспотребнадзора, показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне", – сообщили в штабе.
Среди выявленных новых случаев около 51,6% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество пациентов в возрасте от 46 до 65 лет составляет 25,6%.
Около 10% от новых подтвержденных случаев – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 5,2% из них старше 80 лет. Еще 7,6% – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей.
За сутки в России выявили 5 065 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах. Из них 1 313 случаев клинических проявлений не имели. Всего в России выявлено 912 823 случая коронавируса в 85 регионах.
11 августа Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что вакцину первыми получат медицинские работники и учителя. Он рассказал, что разработка Центра имени Гамалеи показала эффективность и безопасность по результатам клинических исследований, серьезных осложнений иммунизации не оказалось ни у кого.
Более тысячи пациентов в Москве получили плазму для лечения от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: