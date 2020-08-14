В Москве темп прироста новых случаев за 2 недели на 70% ниже первых недель июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице выявили 688 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Среднесуточный темп прироста новых случаев за первые две недели августа составляет 0,28%. В Оперативном штабе подчеркнули, что этот показатель сопоставим с первыми двумя неделями июля и на 70% ниже июньского показателя.

"В соответствии с критериям Роспотребнадзора, показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне", – сообщили в штабе.

Среди выявленных новых случаев около 51,6% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество пациентов в возрасте от 46 до 65 лет составляет 25,6%.

Около 10% от новых подтвержденных случаев – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 5,2% из них старше 80 лет. Еще 7,6% – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей.

За сутки в России выявили 5 065 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах. Из них 1 313 случаев клинических проявлений не имели. Всего в России выявлено 912 823 случая коронавируса в 85 регионах.

11 августа Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что вакцину первыми получат медицинские работники и учителя. Он рассказал, что разработка Центра имени Гамалеи показала эффективность и безопасность по результатам клинических исследований, серьезных осложнений иммунизации не оказалось ни у кого.

