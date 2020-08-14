Москва занимает 16-е место по количеству новых случаев коронавируса

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В столице число новых случаев COVID-19 составляет 5,43 на 100 тысяч человек – это 16-е место среди субъектов РФ, сообщает Росстат.



Таким образом, Москва входит в топ российских регионов с самым низким темпом прироста новых случаев коронавируса. Этот показатель в столице составляет 0,3%.

В России за последние сутки подтверждено 5 065 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. 1 313 случаев клинических проявлений не имели. Всего на сегодняшний день в России выявлено 912 823 случая коронавируса в 85 регионах.

Как рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции может начаться в декабре – январе. По его словам, уже в августе приступят к вакцинации людей, находящихся в группе риска. При этом директор обращает внимание, что внутри России сейчас выпустили ограниченное количество препарата.

Ранее разработку средств борьбы с COVID-19 оценили в 100 миллиардов долларов. 11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.