Тест на коронавирус в России можно сделать в 861 лаборатории – Роспотребнадзор

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В Российской Федерации тест на коронавирус сейчас можно сделать в 861 лаборатории. Об этом говорится на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

"Сегодня любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать тестирование на коронавирусную инфекцию", – заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Уточняется, что единственным требованием является обязательная передача информации в Роспотребнадзор, когда будет выявлен у человека COVID-19.

Как отмечают в ведомстве, благодаря данному подходу получится расширить проведение лабораторных исследований на коронавирус. Он требуется, чтобы противодействовать дальнейшему распространению заболевания, обратили внимание в пресс-службе.

Так, работает в стране 109 лабораторий Роспотребнадзора, 588 – при государственных медицинских организациях, а также 164 лаборатории частной формы собственности.

Ранее вирусологи оценили важность подсчета уровня кислорода в крови у больных COVID-19. По мнению главного инфекциониста ЦАО Москвы Ильи Акинфиева, при появлении симптомов ОРВИ гражданам требуется не пульсоксиметр, а помощь врача.