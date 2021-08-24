Ученые обнаружили связь между лишним весом матери и риском развития рака кишечника у детей

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Дети женщин с лишним весом в большей степени подвержены риску развития рака кишечника. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на статью в журнале Gut.

Специалисты из Института общественного здоровья в Калифорнии и ряда других исследовательских центров США проанализировали данные о женщинах, проходивших дородовое обследование в 1959–1966 годах в Калифорнии.

Авторы исследования проследили за судьбой более чем 18 тысяч детей, установив, что у 68 из них развился рак кишечника.

В половине случаев диагноз ставился в возрасте до 50 лет. У 20% добровольцев ранее наблюдались случаи рака кишечника в семье.

Ученые выяснили, что у детей женщин с ожирением и избыточной массой тела риск рака кишечника был в 2,5 раза выше, чем у детей матерей, чей вес находился в пределах нормы.

Исследователи отмечают, что избыточный вес или ожирение увеличивают риск развития онкологического заболевания. При этом дети, у чьих родителей наблюдался лишний вес, и сами часто страдают ожирением.

Специалисты отмечают, что это не объясняет все случаи рака кишечника. На риски развития заболевания влияют внутриутробные факторы. По мнению ученых, питательные вещества, полученные в утробе матери, могут привести к долгосрочным изменениям в регуляции аппетита, метаболизме, структуре и функции жира в организме.

Влияние на организм ребенка также оказывают повышенные инсулин и глюкоза в крови матери.

Исследователи рекомендуют женщинам, планирующим детей, внимательнее следить за своим здоровьем и весом, поскольку от этого зависит будущее ребенка.

Ранее сообщалось, что российские специалисты разрабатывают программное обеспечение, позволяющее врачам определять рак по запаху человека. Для диагностики болезней будут использоваться приборы российского производства.

