Собянин и Мурашко открыли в Зюзине крупнейший в Москве онкодиспансер

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко открыли Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" на Азовской улице в Зюзине.

По словам мэра, онкология остается самой опасной болезнью века. Он подчеркнул, что ежегодно в регистр встают около 50 тысяч москвичей, фиксируются вновь выявленные заболевания.

"Здесь чрезвычайно важно выстроить понятную четкую систему, чтобы пациент от первичной настороженности до диагностики лечения и последующего наблюдения был в понятной единой системе. Ни один человек не должен быть потерян, не должно быть потеряно время лечения, и, конечно, качество его должно быть максимально высоким", – сказал мэр.

Собянин отметил, что все эти стандарты очень активно внедряются в столице в последние три года. Он выразил надежду, что в течение 1–2 лет завершится реконструкция и всей материальной базы, включая строительство новых объектов и реконструкцию действующих.

Мэр подчеркнул, что нужно, чтобы на всех уровнях и во всех шести центрах был одинаково высокий уровень помощи для москвичей. По его словам, такой подход должен принести эффект с точки зрения комфорта и с точки зрения качества лечения.

В свою очередь, Михаил Мурашко добавил, что 12 декабря в Москве открылся один из самых современных центров амбулаторно-онкологической помощи, который включает в себя практически полный спектр услуг. По его словам, здесь есть огромные возможности диагностики, химиотерапии для большого потока пациентов.

В ЦАОП уже можно записаться на консультацию. Первых пациентов центр примет 26 декабря. Плановая мощность составляет 470 посещений в смену. Мощность экспресс-лаборатории – до 70 исследований в час. В ней будут выполнять весь спектр массовых исследований.

Штат учреждения составляет свыше 400 человек. Для ЦАОП закупили высококлассное оборудование – более четырех тысяч единиц, в том числе мебель. По контрактам жизненного цикла закуплены рентгеновский комплекс "Ренекс-2", компьютерные томографы Canon Aquilion Prime SP и Aquilion Lightning, магнитно-резонансный томограф Siemens Magnetom Aera, маммограф Fujifilm Amulet Innovality, аппараты УЗИ экспертного класса, эндоскопическое оборудование.

Коечный фонд для онкологических пациентов в Москве составляет 1 807 коек. Развитие инфраструктуры позволило увеличить объем онкологической помощи в 1,5 раза. При этом показатель летальности онкологических больных в первый год установления диагноза снизился на 18% – с 17% в 2019 году до 14% в 2021 году. За 10 месяцев 2022 года проведено 321 802 госпитализации, 8 823 курса – с использованием методов лучевой терапии, 275 348 курсов химиотерапевтического лечения.

Ранее Собянин сообщил, что за последние два года в столичных больницах внедрили Московский стандарт онкологической помощи, в рамках которого закуплено новое медоборудование, строятся и реконструируются стационары, а пациенты получили дорогостоящие лекарства для лечения рака.

Он подчеркнул, что стоимость месячного курса лечения онкологии может достигать 500 тысяч рублей. Для того чтобы обеспечить москвичей необходимыми препаратами, в столице увеличили расходы на них до 33 миллиардов рублей в год.



В Москве число исследований для подбора терапии онкобольным возросло в 1,5 раза

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!