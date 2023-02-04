Директор МКНЦ имени Логинова рассказал, как в Москве идет борьба с онкологией

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Директор Московского клинического научного центра имени Логинова Игорь Хатьков рассказал о том, что изменилось в системе онкологической помощи в Москве за последние годы и какие современные технологии используются для лечения рака. Об этом он сообщил в интервью "Российской газете".

Хатьков напомнил, что новые стандарты онкологической помощи в столице были внедрены в 2019 году. За это время были созданы онкоцентры, которые соединили стационары и амбулаторную помощь. В каждом из этих центров москвичи смогут получить все виды необходимой помощи: от диагностики до лечения в стационаре.

Кроме того, по словам главного онколога Депздрава Москвы, заметно облегчает процесс и единая цифровая платформа в здравоохранении, в рамках которой все анализы, результаты обследований и пройденных видов лечения загружаются в электронную медкарту пациента.

Игорь Хатьков сообщил, что сейчас в МКНЦ имени Логинова ведутся работы по строительству нового современного лечебно-диагностического комплекса. Уже в этом году он будет готов принять первых пациентов. По словам Хатькова, комплекс будет оборудован всем необходимым: КТ, МРТ, УЗИ экспертного класса, рентгеновскими установками и многим другим.

Главный онколог столичного Депздрава также рассказал об использовании современных технологий для лечения рака. Так, для проведения лучевой терапии задействованы все самые современные ускорители, имеющиеся в Москве. Кроме того, за последние шесть лет в лекарственной терапии внедрены прорывные технологии – таргетная и иммунная терапии.

Отвечая на вопрос об ощущении дефицита импортных лекарств, Хатьков рассказал, что все имеющиеся на мировом рынке препараты для лечения онкологии продолжают использоваться в полном объеме.

"Но надо отдать должное нашим российским производителям, у них все больше появляется производств, причем не просто сборочных, когда лекарство лишь доводится до готового вида на наших предприятиях, но и разработанных в России. В том числе и иммунных препаратов. И мы их активно используем в лечении пациентов, добиваясь отличных результатов", – сообщил он.

В преддверии Всемирного дня борьбы против рака Игорь Хатьков пожелал москвичам побольше заботиться о своем здоровье и доверять врачам.

Ранее Сергей Собянин рассказал об итогах нового московского стандарта онкологической помощи. По его словам, выявление рака на ранних стадиях выросло до 65%, в то время как на нулевой стадии – в 3,5 раза. Нарастили в Москве и число госпитализаций, до уровня 380 тысяч в 2022 году. Кроме того, вдвое снизился показатель по смертности после постановки диагноза (до 13,1%).

До этого гастроэнтеролог назвала причины развития рака желудка. Специалист отметила, что одним из факторов риска возникновения рака желудка является наследственность. Кроме того, врач отмечает влияние неправильного питания, злоупотребления алкоголем, курения и недостаточного потребления свежих овощей и фруктов.

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