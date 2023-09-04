Петербургские ученые создали прибор для определения личности по венам

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Ученые Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения представили прибор для биометрической идентификации по рисунку вен ладони. Инновация позволит определять различные заболевания, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Механизм основан на том, что дезоксигемоглобин – производное гемоглобина – поглощает спектр ближнего инфракрасного диапазона. При этом излучение большинства систем засвечивают сканер, из-за чего рисунок вен не читается.

Новый прибор может обрабатывать такие изображения посредством технологии компьютерного зрения. После этого отсканированный участок ладони подается на вход алгоритму идентификации на основе сверхточных нейронных сетей. Доцент кафедры информационной безопасности ГУАП Владимир Коломойцев уточнил, что метод идентификации по рисунку вен ладони является одним из самых перспективных на рынке биометрической аутентификации личности.

"При этом количество разработок сравнительно невелико, также отмечена слабая конкуренция – распространены только зарубежные производители. Системы идентификации по рисунку вен удобны в пользовании, скорости работы, точности, однако стоимость моделей очень высокая", – заявил он.

По словам Коломойцева, российский механизм дешевле аналогов, при этом не теряются характеристики. На фоне импортозамещения необходимость в производстве такого прибора стала еще больше.

Инновация может передавать данные о физиологическом состоянии пользователя на основе вторичных идентификационных признаков. Уточняется, что такой механизм будет полезен в медицине, например, для определения варикоза или других недугов.

Ранее сообщалось, что ученые РФ создали специальный алгоритм распознавания симптомов инсульта на основе компьютерного зрения. Прибор будет работать при появлении признаков заболевания, ближайшим больницам начнут отправляться сигналы о помощи.