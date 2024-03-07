Московские производители продуктов питания представили свою продукцию в ОАЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные компании пищевой промышленности представили свою продукцию на международной бизнес-миссии в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

Данная бизнес-миссия была организована центром поддержки экспорта "Моспром", который договорился о партнерстве со странами Персидского залива.

"Центр поддержки экспорта "Моспром" активно способствует выходу московских компаний на новые рынки, установлению прочных международных экономических связей и наращиванию экспорта в дружественные страны", – отметил Овчинский.

По его словам, в рамках миссии в Дубае московские производители провели свыше 90 встреч с профильными ретейлерами, ведомствами, бизнес-структурами и дистрибьюторами из ОАЭ, Ирака и Саудовской Аравии. Компании из Москвы обсудили на переговорах экспорт продукции и возможность открытия контрактных производств на территории этих стран, добавил руководитель департамента.

К примеру, столичный производитель соусов, джемов и мармелада уже получил ряд предложений по открытию производства в Дубае, Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока.

Кроме того, московские кондитерские комбинаты и производитель рыбной продукции проводят переговоры о тестовых поставках с байерами из ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирака, а представители центра здоровья в Дубае заинтересовались поставками костных бульонов еще одного столичного производителя.

Отмечается, что с 2022 года, в том числе за счет поддержки центра "Моспром", московские производители несырьевой неэнергетической продукции смогли переориентировать свои экспортные потоки и найти новых партнеров на рынках Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.

Ранее Овчинский сообщил, что столичная компания "Полимер-Комплекс", выпускающая заливочные машины, за прошлый год нарастила объемы производства на 36 процентов в сравнении с прошлым годом, разработав 50 единиц продукции.

До этого заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в прошлом году Москва заняла лидирующее место в списке стран СНГ по объему отгруженной продукции.

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