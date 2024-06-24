Мурашко: 14 пострадавших при обстреле Севастополя находятся в тяжелом состоянии

Фото: ТАСС/Пресс-служба правительства Севастополя

После обстрела Севастополя 14 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По словам главы Минздрава РФ, из города планируют эвакуировать 22 пациентов, в том числе 11 детей. Их направят в федеральные центры и больницы Москвы. Он уточнил, что двое из тех, которые будут эвакуированы, находятся на ИВЛ.

Мурашко заверил, что пациентам предоставляют всю необходимую помощь. Также специалисты проводят телемедицинские консультации.

Также уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем телеграм-канале сообщила, что двое детей после обстрела находятся в крайне тяжелом состоянии, шестеро – в реанимации. Он отметила, что в Севастополе всю ночь работала сводная бригада врачей Минздрава России.

Львова-Белова подчеркнула, что в настоящее время взята на особый контроль ситуация, в которой у мальчика погибла мама, а сестра и отец получили ранения. Папа мальчика в тяжелом состоянии, его госпитализируют в Москву вместе с сыном, чтобы не разлучать, добавила омбудсмен.

Украинские силы направили ракеты ATACMS на Севастополь 23 июня. По последним данным, в результате обстрелов пострадали 153 человека.

После атаки ВСУ в городе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Министерство обороны России обвинило в произошедшем Вашингтон. Там объяснили, что полеты ATACMS рассчитываются американскими специалистами.

