Пять воздушных целей сбиты над Севастополем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией и в Балаклавском районе Севастополя. Об этом в телеграм-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.

В результате атаки в одном из СНТ вспыхнул пожар в лесополосе, загорелись заборы частных домов. Также в одном строении в окнах выбило стекла. В другом СНТ зафиксированы возгорания травы. Между тем упавшие осколки повредили три автомобиля, однако пострадавших нет, отметил губернатор.

Развожаев напомнил жителям, что об опасных находках необходимо сразу сообщать по номеру 112. По его словам, спасательные службы оперативно реагируют на сообщения и выезжают на место.

Ранее сообщалось, что в городе введен новый видео- и звуковой сигнал оповещения об опасности "Баллистика". Он дополнит существующее предупреждение о воздушной тревоге. Различие сигналов заключается в количестве времени, которое будет у жителей для возможности укрыться: 20–30 минут при сигнале воздушной тревоги, одна-две минуты – при "Баллистике".