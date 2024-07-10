Один человек погиб при обстреле Шебекина Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Один человек погиб в результате обстрела украинскими войсками города Шебекина. Мужчина скончался на месте до прибытия врачей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Кроме того, пострадали семь мирных жителей: шесть мужчин и одна женщина. Троих пострадавших с различными осколочными ранениями доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода. Еще одного мужчину с осколочными ранениями брюшной полости, проникающими ранениями грудины и челюсти доставили в областную клиническую больницу.

Трое пострадавших, не дожидаясь прибытия скорой, самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ: Двое мужчин получили ранение бедра, а женщина – осколочные ранения мягких тканей грудной клетки.

Гладков также рассказал, что в Шебекине зафиксированы повреждения в трех многоквартирных домах, промышленном предприятии, двух социальных и пяти коммерческих объектах. Также повреждены 20 автомобилей, один из которых потушили пожарные.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что российские войска делают все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области от атак ВСУ. При этом он подчеркнул, что для этого требуется время.

