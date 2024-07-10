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10 июля, 07:34

Происшествия

Средства ПВО за ночь сбили 2 беспилотника над Белгородской и Воронежской областями

Фото: министерство обороны РФ

Российские средства ПВО за ночь уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, БПЛА были самолетного типа.

Ранее дрон ВСУ атаковал подстанцию маслодельного комбината в Судже Курской области. Из-за этого на двух заправочных станциях начался пожар, который ликвидировала бригада пожарной части. Никто из работников не пострадал.

До этого мужчина получил ранения в результате обстрела украинского армией города Шебекино Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что мирного жителя с контузией бригада скорой помощи доставила в городскую больницу № 2 Белгорода. Кроме того, повреждения получили шесть многоквартирных домов, два соцобъекта, объект торговли, а также четыре автомобиля и линия газоснабжения.

Мирный житель погиб из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ

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