10 июля, 07:34Происшествия
Средства ПВО за ночь сбили 2 беспилотника над Белгородской и Воронежской областями
Фото: министерство обороны РФ
Российские средства ПВО за ночь уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, БПЛА были самолетного типа.
Ранее дрон ВСУ атаковал подстанцию маслодельного комбината в Судже Курской области. Из-за этого на двух заправочных станциях начался пожар, который ликвидировала бригада пожарной части. Никто из работников не пострадал.
До этого мужчина получил ранения в результате обстрела украинского армией города Шебекино Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что мирного жителя с контузией бригада скорой помощи доставила в городскую больницу № 2 Белгорода. Кроме того, повреждения получили шесть многоквартирных домов, два соцобъекта, объект торговли, а также четыре автомобиля и линия газоснабжения.
Мирный житель погиб из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ