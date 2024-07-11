Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Пять женщин и двое мужчин пострадали в Шебекине в результате обстрела ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Одну женщину с осколочным ранением бедра и голени доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода. У второй пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения лица, руки и грудной клетки. Она лежит в областной клинической больнице, сообщает "Вечерняя Москва".

Третьей пострадавшей медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации она отказалась. Еще четверо раненых самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. Всем им оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно.

В двух соцобъектах и трех коммерческих объектах есть повреждения. Осколки также повредили 15 автомобилей, в трех МКД повреждены остекление и фасады.

Ранее четыре человека погибли и 20 получили ранения в Белгородской области из-за атак украинской армии. Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, повреждения получили около 160 квартир, 60 частных домов и порядка 140 машин.

