Подросток, пострадавший при ударе ВСУ по детской площадке в Шебекине, умер в больнице

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Подросток, пострадавший при ударе ВСУ по детской площадке в Шебекине 11 июля, умер в больнице, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, врачи боролись за жизнь 16-летнего мальчика на протяжении всей недели. Подросток получил серьезные ранения, повредившие жизненно важные магистральные сосуды. Это привело к потере четырех литров крови.

После поступления в больницу у мальчика дважды останавливалось сердце, и медики дважды возвращали его к жизни. Местные врачи проводили регулярные консультации со специалистами федеральных центров, однако отправить подростка в Москву было нельзя из-за тяжести его состояния.

"К огромному горю, несмотря на все предпринятые врачами меры, спасти его не удалось. Я выражаю самые искренние соболезнования его родным и близким", – заключил Гладков.

11 июля Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство на детскую площадку, которая расположена во дворе жилого дома в городе Шебекино Белгородской области. В результате пять детей получили ранения. Самому младшему из них 8 лет.

Двое из пяти детей находились в тяжелом состоянии. Другим троим раненым врачи Шебекинской ЦРБ оказали первую помощь и перевезли в ДОКБ.