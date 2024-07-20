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20 июля, 05:36

Политика

Российские войска отразили за сутки пять атак ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Подразделения Северной группировки войск РФ за сутки отразили пять атак украинских формирований, в том числе сил ГУР Украины "Кракен". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на старшего офицера пресс-центра группировки Ярослава Якимкина.

Российские военные нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ. Потери противника за сутки составили до 255 солдат, САУ "Акация", станция РЭБ "Анклав-Н" и шесть пикапов.

Вооруженные силы РФ освободили ранее населенный пункт Юрьевка, расположенный в ДНР, нанеся поражение подразделениям трех формирований ВСУ и двум бригадам теробороны.

Бойцы РФ также взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске Харьковской области. На сегодняшний день ВС РФ активно продвигаются на донецком направлении, освобождая через день по одному населенному пункту.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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