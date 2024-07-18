18 июля, 14:21Политика
ВС РФ взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военные взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске Харьковской области, заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
Он подчеркнул, что высотные дома были самым тяжелым участком.
"В Волчанске у нас идут непосредственные штурмовые действия подразделений Минобороны", – пояснил Алаудинов.
Сейчас российские солдаты активно продвигаются на донецком направлении, отметил генерал-майор, добавив, что через день они освобождают по одному населенному пункту.
Ранее Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Степовая Новоселовка в Харьковской области и Новопокровское в ДНР. Тем самым улучшив свое тактическое положение. До этого подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Шумы в ДНР и нанесли поражение механизированной бригаде и бригаде теробороны ВСУ.
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