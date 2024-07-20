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20 июля, 06:06

Происшествия

Силы ПВО уничтожили за ночь 26 беспилотников в Ростовской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 26 беспилотников в Ростовской области в ночь на 20 июля. Об этом рассказал глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате произошедшего пострадавших нет. К месту падения обломков дронов уже выехали аварийные службы.

Вечером 19 июля украинские войска совершили повторный обстрел города Шебекино в Белгородской области. Трое мирных жителей получили различные ранения в результате атаки.

Кроме того, прямые попадания снарядов вызвали пожар в двух частных домах. Прибывшие на место огнеборцы быстро ликвидировали очаги возгорания.

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