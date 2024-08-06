Советник главы ДНР Кимаковский: в ближайшее время ВС РФ освободят Торецк

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России могут освободить город Торецк в ближайшее время, заявил в эфире Первого канала советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, российские военные "серьезно двигают" формирования Украины на этом направлении. Иногда за день им удается пройти на несколько километров в районе города, отметил Кимаковский.

Он также поделился мнением, что по прошествии некоторого времени серьезные бои начнутся и в самом Торецке.

"И, я думаю, что в ближайшее время мы освободим этот населенный пункт, потому что он штурмуется не в лоб, а штурмуется справа и слева – то есть потихоньку зажимается в клещи. И, я думаю, это будет такой очень хороший успех этого лета", – поделился он своим взглядом на ситуацию.

Ранее подразделения группировки российских войск "Центр" освободили Тимофеевку. Это позволило российским солдатам занять более выгодные рубежи.

До этого российская армия освободила населенный пункт Волчье в ДНР. Военным удалось поразить формирования 31-й, 32-й механизированных, 68-й егерской, 1-й танковой бригад ВСУ, 109-й и 241-й бригад теробороны. Бои прошли в районах населенных пунктов Дружба, Торецк, Новгородское, Розовка, Ивановка, Новогродовка и Новоселовка Первая.