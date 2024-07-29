Алаудинов: ВСУ полностью утратили первую линию укреплений в районе Славянска

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Вооруженные силы Украины не смогли удержать первую линию укреплений в районе агломерации Славянск – Краматорск, сообщил командир отряда спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, которого цитирует ТАСС.

По его словам, когда вся линия твердо стоит и нет возможности ни обойти с фланга, ни зайти в тыл, всегда бывает тяжело сделать эту лазейку для остальных сил и средств.

"В данном случае получается, что по всей линии подразделения Минобороны РФ продвигаются. Первая линия их укрепов полностью для ВСУ утеряна", – сказал Алаудинов.

Он уточнил, что у российских военных появилось пространство для проведения маневров в разных направлениях.

Ранее Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Степовая Новоселовка в Харьковской области и Новопокровское в ДНР. Тем самым улучшив свое тактическое положение. До этого подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Шумы в ДНР и нанесли поражение механизированной бригаде и бригаде теробороны ВСУ.