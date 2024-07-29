Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волчье Донецкой Народной Республики (ДНР) и улучшили тактическое положение, сообщается в пресс-службе Минобороны РФ.

Солдаты нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й механизированных, 68-й егерской, 1-й танковой бригад ВСУ, 109-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Дружба, Торецка, Новгородское, Розовка, Ивановка, Новогродовка и Новоселовка Первая ДНР.

Ранее командир отряда спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что украинские войска не смогли удержать первую линию укреплений в районе агломерации Славянск – Краматорск, благодаря чему у российских военных появилось пространство для проведения маневров в разных направлениях.

До этого Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Степовая Новоселовка в Харьковской области и Новопокровское в ДНР, а также населенный пункт Шумы в ДНР и нанесли поражение механизированной бригаде и бригаде теробороны ВСУ.