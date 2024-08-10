ТАСС: ВС РФ приблизились к трассе снабжения крупных хабов ВСУ на покровском направлении

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Подразделения ВС РФ подошли к трассе снабжения крупных хабов украинской армии на покровском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

"Приблизились к трассе Донецк – Красноармейск в районе Новогродовки", – уточнил собеседник.

Так, через нее снабжаются силы противника, которые разместились в Селидове, Украинске, Новогродовке, Карловке и Курахово. При этом в последнем населенном пункте предусмотрен подвоз сразу с нескольких направлений.

Ранее подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ освободили населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое Донецкой Народной Республики.

Российские военнослужащие впервые ликвидировали в зоне проведения спецоперации бронетранспортер Spartan, который произвели в Британии. Также российский расчет ОТРК "Искандер" уничтожил боевой вертолет Ми-24 ВСУ на аэродроме Полтава.

