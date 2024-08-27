27 августа, 19:43Политика
Власти Украины хотят показать Байдену план по завершению конфликта с РФ
Фото: ТАСС/AP/Susan Walsh
Украинские власти намерены предоставить президенту США Джо Байдену план действий по завершению конфликта с РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"План подготовлен. Думаю, справедливо, если я этот план представлю сначала президенту Соединенных Штатов (Джо Байдену. – Прим. ред.) <...>. Думаю, в сентябре представлю этот план ему на встрече", – цитирует ТАСС украинского лидера.
Также Зеленский намерен показать подготовленный Киевом план по кандидатам на пост главы государства на предстоящих выборах Камале Харрис и Дональду Трампу.
Ранее украинский лидер признал, что страна рассчитывает на дипломатическое завершение конфликта с Россией. По его словам, для диалога нужно иметь сильные позиции.
В свою очередь, президент Чехии Петр Павел указал на то, что справедливый мир для Киева является скорее иллюзией. Украина рассчитывает на выплату компенсаций и возвращение утраченных территорий, однако реальность будет немного другой, подчеркнул политик. Он предположил, что Россия сможет сохранить контроль над некоторыми украинскими территориями.
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