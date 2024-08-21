Ливан призвал РФ и Украину начать переговоры для мирного урегулирования

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Ливан призывает Россию и Украину начать переговоры для мирного урегулирования конфликта. Об этом в интервью ТАСС заявил посол республики в Москве Шауки Бу Нассар.

Отвечая на вопрос по поводу позиции государства, а также понимают ли, разделяют ли в Бейруте взгляды и позицию РФ в отношении СВО, Нассар подчеркнул, что Ливан всегда выступает находить решение любым конфликтам через диалог.

"И, как говорил советский министр иностранных дел Андрей Громыко, 10 лет переговоров лучше, чем 1 день войны", – сказал диппредставитель.

Нассар добавил, что мирное решение в первую очередь остановит кровопролитие в отношении гражданских лиц, а также поспособствует стабилизации обстановки.

Недавно западные СМИ сообщали, что нападение ВСУ на Курскую область, которое произошло 6 августа, сорвало секретные переговоры о мире, которые должны были пройти в Катаре. Там стороны якобы планировали договориться прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Однако в МИД РФ опровергли эту информацию. Глава ведомства Сергей Лавров объяснил, что после вторжения ВСУ в Курскую область о переговорах с Украиной не может быть и речи, на что ранее указал Владимир Путин.