Путин заявил, что Хрущев фактически подарил Крым Украине

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Советский лидер Никита Хрущев фактически подарил Украине Крым, который входил в состав РСФСР. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем интервью монгольской газете "Оноодор".

Как отметил глава государства, на нынешнюю ситуацию на Украине большое влияние оказал целый комплекс внешних и внутренних факторов. В их числе Путин назвал и последствия решений советских руководителей по национально-территориальному вопросу.

По словам президента, создание Украины стартовало сразу после революции 1917 года. При этом во времена СССР границы союзных республик чертились произвольно, указал Путин, добавив, что именно так Украине достался Донбасс с преимущественно русским населением.

Путин также сказал, что перед Великой Отечественной войны и после нее благодаря Иосифу Сталину в составе Украины оказались польские, румынские и венгерские территории.

Как ранее заявил президент, Монголия планирует договориться с Россией о поставках топлива и горюче-смазочных материалов по льготным ценам. При этом, добавил российский лидер, Москва всегда отвечает на просьбы Монголии по обеспечению страны топливом.

Ожидается, что Путин посетит Монголию 3 сентября. Президент примет участие в торжествах, посвященных 85-летию победы советских и монгольских войск на Халхин-Голе.