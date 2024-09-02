Путин заявил, что СМИ в России свободны

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Средства массовой информации (СМИ) в России свободны, это твердо гарантировано Конституцией РФ. Об этом заявил Владимир Путин в интервью газете "Оноодор" в преддверии визита в Монголию.

"Мы убеждены в необходимости плюрализма и открытости в информационной сфере. Власти конструктивно взаимодействуют с телеканалами, новостными агентствами, газетами, интернет-порталами и другими организациями массовых коммуникаций вне зависимости от редакционной политики", – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

По словам президента РФ, единственное требование к российским СМИ – соблюдение законодательства. Этого правила должны придерживаться и иностранные корреспонденты, аккредитованные в России.

В западных же странах, в которых пытаются работать российские журналисты, им чинят "различные препоны", добавил Путин. Так, в этих государствах запрещаются российские телеканалы, вводится прямая цензура против СМИ из России и информационных интернет-ресурсов.

Путин подчеркнул, что это противоречит демократическим принципам свободы слова и свободного распространения информации. При этом российские СМИ лишь аргументированно доводят точку зрения Москвы на актуальные современные проблемы.

"Делают это уважительно и с соблюдением норм морали и этики, национального законодательства той или иной страны. И для того, чтобы спрятаться от неудобных фактов, от правдивой информации, на Западе, считающем себя эталоном свободы, развернули откровенную травлю российских корреспондентов, на которых без разбора вешают ярлык "кремлевских пропагандистов", – отметил президент.

Ранее Франция отказала некоторым российским журналистам в аккредитации на Олимпиаду. Это решение противоречит принципам свободы прессы, указали в посольстве России.

В Кремле также назвали неприемлемым отказ Парижа в освещении российскими журналистами Олимпийских игр – это можно воспринимать как ограничение на информацию и ущемление СМИ.