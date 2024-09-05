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05 сентября, 14:08

Политика

ВСУ потеряли более 10 тыс человек за время боевых действий на курском направлении

Фото: president.gov.ua

Более 10,1 тысячи военных и 81 танк потеряли Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время боевых действий на курском направлении, рассказали в российском Минобороны.

Как пояснили в ведомстве, были уничтожены также 81 танк, 41 боевая машина пехоты, 72 бронетранспортера, 589 боевых бронированных машин, 325 автомобилей и 74 артиллерийских орудия. Помимо этого, ВСУ потеряли 24 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь РСЗО М142 HIMARS и пять М270 MLRS, производства США.

Также ВС РФ уничтожили 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций радиоэлектронной борьбы, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО и 8 единиц инженерной техники.

При этом за сутки украинская сторона потеряла на данном направлении до 370 военных и 17 единиц бронетехники, в том числе две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и 13 боевых бронированных машин и прочую технику.

Кроме того, ВС РФ отразили четыре атаки в направлении населенных пунктов Матвеевка, Ольговка, Малая Локня и Черкасское Поречное. Также сорваны попытки атак в направлении Борки, Камышевка и Марьевка.

Бои с украинскими формированиями в Курской области идут с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции.

Как заявил Владимир Путин, священный долг ВС РФ состоит в том, чтобы выбросить противника с Курской области и защитить граждан. Российский лидер подчеркнул, что жители приграничных регионов страдают от террористических актов со стороны Украины.

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