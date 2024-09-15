15 сентября, 13:51Политика
ВСУ потеряли более 13,4 тыс военных за все время боев в Курской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
В общей сложности Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 13,4 тысяч военных и 113 танков за время ведения боевых действий в Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны России.
Вместе с тем украинские военные лишились 44 боевых машин пехоты, 91 бронетранспортера и 718 боевых бронированных машин. Также войска России уничтожили 431 автомобиль, 96 артиллерийских орудий и 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, среди которых под огнем оказались семь HIMARS и пять MLRS.
Потери ВСУ также составили 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 2 транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ и 7 РЛС контрбатарейной борьбы. Кроме того, формирования киевского режима лишились 2 РЛС ПВО и 13 единиц инженерной техники, 7 из которых были инженерными машинами разграждения, а еще одна – установкой разминирования УР-77.
Бои между ВС РФ и украинской армией продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.
При этом украинские военные, которые попали в российский плен, рассказывают о полной дезорганизации в рядах ВСУ, а также нехватке еды и воды в подразделениях в Курской области, сообщил ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, на фоне подобных проблем у украинских формирований теряется боевой дух.
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