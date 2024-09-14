Reuters: Зеленский назвал успешной операцию ВСУ в Курской области

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Украинский лидер Владимир Зеленский назвал успешным вторжение ВСУ в Курскую область, так как оно привело к желаемым результатам. Его слова передает Reuters.

Как утверждает Зеленский, успех связан с якобы замедлением продвижения ВС РФ на нескольких направлениях, в том числе на Донецком участке.

"В районе города Харькова противник был остановлен", – уточнил украинский президент.

Однако сами украинские военные, которые оказались в плену у ВС РФ, рассказывают о полной дезорганизации в рядах ВСУ, а также нехватке еды и воды в подразделениях в Курской области. По словам командира спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майора Апти Алаудинова, на фоне подобных проблем у украинских формирований теряется боевой дух.

Бои между ВС РФ и украинской армией продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО. ВСУ потеряли уже свыше 13 100 военных и 110 танков за все время боевых действий на территории Курской области.

