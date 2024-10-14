Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Морпехи Тихоокеанского флота нашли схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами для американских и польских гранатометов юго-западнее Угледара. Об этом сообщили в Минобороны России.

В предоставленном МО видео российский военнослужащий с позывным Калмык рассказал, что схрон мог предназначаться для диверсионных групп противника. По его словам, они планировали провести какие-либо акции против ВС РФ. Найденные вооружение и боеприпасы доставят для дальнейшего изучения, уточнил он.

Об освобождении Угледара стало известно 3 октября. Город отбили у украинских военных подразделения группировки войск "Восток".

В свою очередь, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что СВО завершится в этом году. По его мнению, такой исход произойдет из-за выборов президента в США, событий на Ближнем Востоке и состоянии Украины. Украинцы, считает он, больше не будут представлять лидеру страны Владимиру Зеленскому мужчин для ведения боевых действий.